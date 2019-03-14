16:38
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Перерізав горлянку товаришу і хотів втекти: деталі невдалого замаху на Київщині

      935 Читать новость на русском
      Перерізав горлянку товаришу і хотів втекти: деталі вбивства на Київщині
      Перерізав горлянку товаришу і хотів втекти: деталі вбивства на Київщині / Novosti.kr.ua

      Під час застілля між чоловіками спалахнула сварка. Внаслідок чого, винуватець інциденту входився за ножа і вдарив ним свого товариша. Подія трапилась у селі Калинівка Васильківського району. На щастя, ніхто не загинув. Зловмиснику загрожує покарання за статтею – замах на умисне вбивство.

      Гість з ножем накинувся на господаря і полоснув його по шиї. Потім, щоб уникнути відповідальності, нападник зі знаряддям злочину втік у невідомому напрямку. Швидку допомогу викликала сусідка. Про це повідомляє поліція Київської області.

      Читайте також: Депутат замовив вбивство голови сільської ради, – ГПУ

      Тяжкопораненого 34-х річного жителя Калинівки вчасно доправили до лікарні, медикам вдалось врятувати йому життя. Саме вони повідомили про напад до поліції. Працівники Калинівського відділення поліції оперативно відпрацювали можливі шляхи втечі зловмисника і затримали його на місцевій залізничній станції.

      Чоловік, що скоїв злочин у селі Калинівка
      Чоловік, що скоїв злочин у селі Калинівка

      Чоловіку 38 років, він народився на Херсонщині, але тимчасово проживав у Васильківському районі. Раінше вже був судимий за подібний злочин. Він зізнався поліцейським, що тікав від правосуддя "у світ, куди ноги несуть".

      Карта селища, де трапився інцидент


      Під час огляду працівники поліції вилучили у нього речові докази: кухонний ніж, одяг зі слідами крові. За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження і триває слідство.

      blog_ava
      С14 і "Нацкорпус" – це групи ненависті, – Держдеп США
      сьогодні
      3241
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      45
      Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      сьогодні , 16:01 Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      Тетяна Острікова 159
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 721
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 665
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук