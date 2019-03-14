Перерізав горлянку товаришу і хотів втекти: деталі невдалого замаху на Київщині

Під час застілля між чоловіками спалахнула сварка. Внаслідок чого, винуватець інциденту входився за ножа і вдарив ним свого товариша. Подія трапилась у селі Калинівка Васильківського району. На щастя, ніхто не загинув. Зловмиснику загрожує покарання за статтею – замах на умисне вбивство.

Гість з ножем накинувся на господаря і полоснув його по шиї. Потім, щоб уникнути відповідальності, нападник зі знаряддям злочину втік у невідомому напрямку. Швидку допомогу викликала сусідка. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Тяжкопораненого 34-х річного жителя Калинівки вчасно доправили до лікарні, медикам вдалось врятувати йому життя. Саме вони повідомили про напад до поліції. Працівники Калинівського відділення поліції оперативно відпрацювали можливі шляхи втечі зловмисника і затримали його на місцевій залізничній станції.



Чоловік, що скоїв злочин у селі Калинівка

Чоловіку 38 років, він народився на Херсонщині, але тимчасово проживав у Васильківському районі. Раінше вже був судимий за подібний злочин. Він зізнався поліцейським, що тікав від правосуддя "у світ, куди ноги несуть".

Карта селища, де трапився інцидент



Під час огляду працівники поліції вилучили у нього речові докази: кухонний ніж, одяг зі слідами крові. За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження і триває слідство.