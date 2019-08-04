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      Пересчет голосов на 210-м избирательном округе затягивается

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      Официальное объявление результатов волеизъявления украинцев по 210 одномандатному округу затягивается. По решению судов двух инстанций в Прилуках происходит пересчет голосов на 33 избирательных участках. Его проводят из-за замечаний со стороны нового секретаря комиссии.

      "Очень странно себя ведет секретарь. Я лично присутствую и вижу, что она немного затягивает процесс. Она кричит что-то, какие-то неконструктивные вопросы совсем не по существу. Занимается вещами очень странными. Не только я, а все очень удивлены ее поведению. Будем надеяться, что мы добьемся своего", – кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко.

      Напомним, по результатам подсчета голосов в 210 одномандатном округе победу одержал Коровченко Сергей Владимирович. Кандидат набрал более 21% голосов. Его оппонент Борис Приходько, занявший второе место, обратился в суд с требованием аннулировать результаты выборов.

      Было решение суда, которым обязали пересчитать 33 участка, кажется. Мы надеемся, что будет установлено количество голосов по всем кандидатам и будут расставлены все точки над і,
      – доверенное лицо кандидата в депутаты Бориса Приходько Александр Кантор.

      По мнению представителей Сергея Коровченко обвинения в фальсификации голосования беспочвенны.

      "Все основания, на которые ссылаются представители Приходько, являются надуманными. Якобы во время подсчета голосов были допущены нарушения. Эти нарушения были зафиксированы в актах без жалоб и поданы после окончания работы ОИК. Эти документы, по нашему мнению, являются сфальсифицированными. То, что происходит после, является ничем иным как затягиванием объявления результатов на 210 одномандатном округе", – рассказал представитель кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко Виктор Сурник.

      Перерахунок голосів на 210-му виборчому окрузі
      Пересчет голосов на 210-м избирательном округе

      Сейчас же подсчет голосов до сих пор продолжается. Наша съемочная группа вместе с другими членами комиссии и дальше будет следить за соблюдением законности и честности избирательного процесса. По результатам пересчета голосов на нескольких участках, больше всего избирателей поддерживает Сергея Коровченко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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