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      Перерахунок голосів на 210-му виборчому окрузі затягується

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      Офіційне оголошення результатів волевиявлення українців по 210 одномандатному округу затягується. За рішенням судів двох інстанцій у Прилуках відбувається перерахунок голосів на 33 виборчих дільницях. Його проводять через зауваження з боку нового секретаря комісії.

      Дуже дивно поводиться себе секретар. Я особисто присутній і бачу, що вона трохи затягує процес. Вона кричить щось, якісь неконструктивні питання зовсім не по суті. Займається речами дуже дивними. Не лише я, а всі дуже здивовані від її поведінки. Будемо сподіватись, що ми доб’ємося свого, – кандидат в народні депутати Сергій Коровченко.

      Нагадаємо за результатами підрахунку голосів у 210 одномандатному окрузі перемогу отримав Коровченко Сергій Іванович. Кандидат набрав понад 21% голосів. Його опонент Борис Приходько, який посів друге місце, звернувся до суду з вимогою анулювати результати виборів.

      Було рішення суду, яким було зобов’язано перерахувати 33 дільниці, здається. Ми маємо надію, що буде встановлено кількість голосів щодо всіх кандидатів і будуть розставлені сі точки над і,
      – довірена особа кандидата в депутати Бориса Приходька Олександр Кантор.

      На думку представників Сергія Коровченка звинувачення щодо фальсифікації голосування безпідставні.

      "Усі підстави, на які посилаються представники Приходька є надуманими. Начебто під час підрахунку голосів були допущені порушення. Ці порушення були зафіксовані у актах без скарг і подані після завершення роботи ОВК. Ці документи, на нашу думку, є сфальшованими.Те, що відбувається після є нічим іншим як затягуванням оголошення результатів на 210 одномандатному окрузі", – розповів представник кандидата в народні депутати Сергія Коровченка Віктор Сурник.

      Перерахунок голосів на 210-му виборчому окрузі
      Перерахунок голосів на 210-му виборчому окрузі

      Нині ж підрахунок голосів і досі триває. Наша знімальна група разом з іншими членами комісії далі слідкуватиме за дотриманням законності і чесності виборчого процесу. За результатами перерахунку голосів на кількох дільницях, найбільше виборців підтримує Сергія Коровченка.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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