Речь шла о продуктовой помощи. А также о необходимости открывать новые переходы на западных границах.

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Мэр Львова сообщил, что провел встречу с депутатом Европарламента, віцекерівницею группы "Обновить Европу" Каталин Чех и вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу Дэниелом Бергом.

Кроме поддержки, которую уже оказывает Украине ЕС, обсудили также:

Потребность открывать новые переходы на западной границе максимально, где это возможно.

"Сейчас пеший переход занимает от 12 до 36 часов. Автомобилем - несколько суток. В очередях в основном – женщины и дети, поэтому должны сделать все, чтобы ускорить процесс пересечения границы", – отметил Садовый.

Продуктовую помощь

Многие торговые сети имеют склады недалеко от Киева, поэтому с поставками в пределах Украины могут возникнуть проблемы.

Вместе с тем, как отметил глава города, сейчас во Львове есть запасы продовольствия, но неизвестно на сколько их хватит.

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