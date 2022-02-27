Также они готовы принять раненых из соседней страны. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Внимание Германия передаст Украине оружие: 500 ракет Stinger и тысячу единиц противотанковой техники

Все это – на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, на которое Кремль решился несколько суток назад.

Румыния поможет Украине не только боеприпасами и военной техникой – бронежилетами и касками. А также топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов.

Их общая сумма составит более 3 миллионов евро. Об этом сообщил представитель Правительства Румынии Дан Кербунару.

Правительство Румынии также выразило готовность принять раненых украинцев в военных госпиталях,

– добавили в Генштабе ВСУ.

К слову, накануне Германия таки решила передать Украине вооружение даже несмотря на то, что ранее принципиально выступала против такого шага.

От Берлина Киев получит 500 ракет Stinger и тысячу единиц противотанковой техники.

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