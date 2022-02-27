Також вони готові прийняти поранених з сусідньої країни. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Увага Німеччина передасть Україні зброю: 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки

Усе це – на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України, на яке Кремль наважився кілька діб тому.

Румунія допоможе Україні не лише боєприпасами та військовою технікою – бронежилетами та касками. А й також паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів.

Їхня загальна сума складе понад 3 мільйони євро. Про це повідомив речник Уряду Румунії Дан Кербунару.

Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях,

– додали у Генштабі ЗСУ.

До слова, напередодні Німеччина таки вирішила передати Україні озброєння навіть попри те, що раніше принципово виступала проти такого кроку.

Від Берліна Київ отримає 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки.

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