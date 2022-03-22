Так, пятеро переселенцев с Харьковщины поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными. Полиция Винницкой области задержала диверсионную группу.
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В Винницкой области задержали диверсионную группу, которая работала на врага
20 марта оперативники областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов,
– говорится в сообщении.
Как известно, диверсанты постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.
У мужчин изъяли компьютерную технику, средства связи и другие приборы для отправки сведений.
Полиция передала задержанных соответствующим спецслужбам.
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