На встрече присутствовали представители местной власти, архитекторы и специалисты Мининфраструктуры.

Обратите внимания Россияне готовятся к наступлению на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ обещают ответ

Зеленский провел совещание

Согласно новой публикации главы государства, они обсуждали вопрос с переселенцами, разрушенными городами, очередями на квартиры, жильем для военных.

Сделаем все возможное, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее,

– говорится в публикации.

Совещание у Зеленского:

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

К теме – последствия ракетной атаки на Харьков: смотреть видео