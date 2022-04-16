На зустрічі були присутні представники місцевої влади, архітектори та фахівці з Мінінфраструктури.

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Зеленський провів нараду

Згідно з новим дописом глави держави, вони обговорювали питання з переселенцями, зруйнованими містами, чергами на квартири, житлом для військових.

Зробимо все можливе, щоб ці питання були розв'язані якнайшвидше,

– йдеться у дописі.

Нарада в Зеленського:

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижня читайте за посиланням.

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