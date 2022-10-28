Контроль соблюдения требований законодательства осуществляется территориальными органами Нацсоцслужбы. Об этом заявил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

Важно Как переселенцу получить выплаты от государства и международных фондов

В Ровненской области будут проверять переселенцев

По словам главы региона, это делается для того, чтобы понимать продлевать ли таким людям социальные выплаты.

Если переселенцев не оказалось дома, то человек в течение 10 дней должен явиться в соцзащиту населения по месту нахождения на учете и пройти там идентификацию. За такой же срок они должны подтвердить свое место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.

Отмечаю, если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАП. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса настоящего проживания,

– подчеркнул Коваль.

Как переселенцам стать в очередь на получение временного жилья

Внутри перемещенное лицо и члены его семьи имеют право претендовать на получение жилого помещения из фонда по месту нахождения в пределах территории соответствующих органов. В то же время жилье должно быть не меньше, чем в размере 6 квадратных метров на одного человека.

Чтобы человека приняли на учет получения временного жилья, необходим ряд документов. После их представления лицу выдается описание представленных им документов за подписью должностного лица, которое их приняло.

Далее решение о взятии внутри перемещенного лица на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе во взятии на такой учет принимается уполномоченным органом, осуществляющим взятие на учет в течение 1 рабочего дня после подачи соответствующего заявления.

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