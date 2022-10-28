Контроль за дотриманням вимог законодавства здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби. Про це заявив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Важливо Як переселенцю отримати виплати від держави та міжнародних фондів

На Рівненщині перевірятимуть переселенців

За словами очільника регіону, це робиться для того, аби розуміти чи продовжувати таким людям соціальні виплати.

Якщо переселенців не виявилося вдома, то людина впродовж 10 днів має з'явитися до соцзахисту населення за місцем перебування на обліку і пройти там ідентифікацію. За такий ж термін вони мають підтвердити своє місце проживання. В іншому разі соцвиплати будуть припинені.

Наголошую, якщо ви змінили адресу свого початкового переміщення, зверніться до органів соцзахисту чи ЦНАПу. Там ви зможете отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання,

– наголосив Коваль.

Як переселенцям стати в чергу на отримання тимчасового житла

Внутрішньо переміщена особа та члени її сім'ї мають право претендувати на отримання житлового приміщення з фонду за місцем перебування у межах території відповідних органів. Водночас житло має бути не меншим, ніж у розмірі 6 квадратних метрів на одну особу.

Аби людину взяли на облік отримання тимчасового житла, необхідна низка документів. Після їхнього подання, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Далі рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік протягом 1 робочого дня після подання відповідної заяви.

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