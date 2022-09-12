Иван Демченко, украинский предприниматель из Бородянки, в рамках проекта СВОИ на 24 канале поделился своими переживаниями начала войны и мыслями о столице.

Читайте интервью полностью "Я – в безопасности, а родные тряслись в подвале": Иван из Бородянки о войне и собственном деле во Львове

Выходишь в центр и задаешь себе только один вопрос: "За что?"

По словам Ивана, когда оккупанты пришли в его родной город, они начали равнять его с землей. Его семью спасло только то, что они жили в окрестностях Бородянки. Иначе – не выжили бы. После всего, что он пережил, понимает, что прошлые проблемы вообще не были проблемами.

Если бы мы жили в центре, то я не знаю, выжили бы или нет. И остался бы дом. Мы жили на окраине, и до нас оккупанты не дошли. Но выходишь в центр и задаешь себе только один вопрос: "За что?"

– сказал Иван.

Сегодня, по словам Ивана, Бородянка после российского нашествия выглядит как декорации к фильму о постапокалипсисе. В небольшом городе, где когда-то проживало 15 тысяч человек, осталось гораздо меньше населения, а инфраструктура разрушена, не осталось школ.

Атмосфера в городе соответствующая: "Когда туда ездишь, то какое-то отчаяние у людей в глазах. Молодежь еще как-то держится, а люди постарше, особенно те, кто потерял дом, – это ужас".

Честно говоря, мы не верили, что это произойдет. А если случится, то не с правым берегом. Но, может, и хорошо, что это произошло только с нами, а не с Киевом, потому что я не знаю, сколько миллионов людей потеряли бы дома,

– поделился мыслями парень.

Бородянка весной / фоторепортаж 24 канала

На тему Бородянка, пожалуй, самый разрушенный поселок в Киевской области, – журналист

24 канал презентовал фильм о городах Киевщины, которые разрушили россияне

Сотни населённых пунктов Украины на себе почувствовали, что такое настоящая "братская любовь". Объединение Украинских Продюсеров решило осветить зверства оккупанта и презентовали фильм "Потерянный дом", премьера которого состоялась 23 августа.

Он расскажет истории людей, чьи дома были разрушены российскими оккупантами, людей, переживших оккупацию, потерявших родных, планирующих восстанавливать утраченное. Авторы фильма объехали места Киевщины, где находилась российская армия весной 2022 года. В Бородянке, Буче, Ирпене, Макарове, Бабинцах и других населенных пунктах авторы собрали истории людей и их потери, причиненные войной.

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