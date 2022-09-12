Іван Демченко, український підприємець з Бородянки, у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі поділився своїми переживаннями початку війни та думками про столицю.

Читайте інтерв'ю повністю "Я – у безпеці, а рідні тряслися в підвалі": Іван з Бородянки про війну і власну справу у Львові

Виходиш у центр і ставиш собі лише одне питання: "За що?"

За словами Івана, коли окупанти прийшли до його рідного міста, вони почали рівняти його з землею. Його сім'ю врятувало лише те, що вони жили на околицях Бородянки. Інакше – не вижили б. Після усього, що він пережив, розуміє, що минулі проблеми взагалі проблемами не були.

Якби ми жили в центрі, то я не знаю, чи вижили б. І чи залишився б будинок. Ми жили на околиці, і до нас окупанти не дійшли. Але виходиш у центр і ставиш собі лише одне питання: "За що?"

– сказав Іван.

Сьогодні, за словами Івана, Бородянка після російської навали має вигляд як декорації до фільму про постапокаліпсис. У невеличкому місті, де колись проживало 15 тисяч людей, залишилось значно менше населення, а інфраструктура – зруйнована, не залишилось шкіл.

Атмосфера у місті відповідна: "Коли туди їздиш, то якийсь розпач у людей в очах. Молодь ще якось тримається, а старші люди, особливо ті, хто втратив дім, – це жах".

Чесно кажучи, ми не вірили, що все це станеться. А якщо й станеться, то не з правим берегом. Але, може й добре, що це сталося тільки з нами, а не з Києвом, бо я не знаю, скільки мільйонів людей втратили б домівки,

– поділився думками хлопець.

Бородянка весною / фоторепортаж 24 каналу

До теми Бородянка, мабуть, найзруйнованіше селище в Київській області, – журналіст

24 канал презентував фільм про міста Київщини, які зруйнували росіяни

Сотні населених пунктів України на собі відчули, що таке справжня "братня любов". Об'єднання Українських Продюсерів вирішило освітити звірства окупанта та презентували фільм "Втрачений дім", прем'єра якого відбулась 23 серпня.

Він розповість історії людей, чиї домівки були зруйновані російськими окупантами, людей, які пережили окупацію, які втратили рідних, які планують відбудовувати втрачене. Автори фільму об'їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року. У Бородянці, Бучі, Ірпені, Макарові, Бабинцях та інших населених пунктах автори зібрали історії людей та їхніх втрат, завданих війною.

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