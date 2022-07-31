Среди них и друзья Демида. Свою историю парень рассказал 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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В безопасности можно помогать более эффективно

Пока знакомые Демида не планируют выезжать из города. По его мнению, некоторые люди не уезжают, потому что их смущает именно то, что они будут находиться в безопасности. То есть чувствуют вину. Однако Демид считает, что на самом деле в безопасности человек может помогать гораздо больше, чем находясь под обстрелами.

Я постоянно говорю своим друзьям: чего вы ждете? Что к вам прилетит?

– делится харьковчанин.

Почему люди не хотят ехать

Демид отмечает, что на это оказывают влияние несколько факторов. Вероятно, привычка, но может быть и финансовый вопрос – когда нет возможности снять квартиру на новом месте. Он предлагает свою помощь в этом, но знакомые отказываются.

Чтобы решиться на выезд, парень советует взвесить несколько вещей.

"Пойди на кухню, выпиши почему ты хочешь остаться? А потом подчеркни все это и напиши, что может с тобой случиться. И там будет "я могу умереть", — настаивает Демид.

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