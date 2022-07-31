Серед них і друзі Демида. Свою історію хлопець розповів 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

До теми Ти не знаєш людину, а вона тебе рятує, – зворушлива історія Демида про виїзд з Харкова

У безпеці можна допомагати ефективніше

Наразі знайомі Демида не планують виїжджати з міста. На думку хлопця, деякі люди не можуть виїхати, бо їх бентежить саме те, що вони перебуватимуть у безпеці. Тобто відчувають провину. Однак Демид додає, що насправді у безпеці людина може допомагати набагато більше, ніж перебуваючи під обстрілами.

Я постійно кажу своїм друзям: чого ви чекаєте? Що до вас прилетить?

– наголосив харків'янин.

Чому люди не хочуть їхати

Демид зазначає, що на це впливають декілька факторів. Ймовірно, звичка, але може й бути фінансове питання – коли немає можливості винайняти квартиру. Щоправда, хлопець теж пропонує свою допомогу у цьому, але знайомі відмовляються.

Аби наважитись на виїзд, хлопець радить зважити кілька речей.

"Піди на кухню, випиши речі: чому ти хочеш залишитись? А потім підкресли усе це і напиши, що може з тобою трапитись – і там буде "я можу померти", – підсумував Демид.

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