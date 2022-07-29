Украинские герои делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить Херсон от российских оккупантов. Дмитрий Сивак в рамках проекта СВОИ рассказал о первых атаках россиян и как ему удалось уехать из города.

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В Херсоне была настоящая мясорубка

Дмитрий рассказал, что живет по другой от Херсона берег реки, в городе Голая Пристань. Он жил там в дачном кооперативе, все было отлично: дом, жена, дети и собака, повседневные заботы и планы на будущее.

Утром 24 февраля ему позвонил по телефону сосед и сообщил, что началась война. Спросонок он даже не понял, что на самом деле происходит. Он не интересовался новостями, у него свои дела и планировал ехать с женой на Кипр, а затем – в Турцию.

После новостей о войне семья решила ехать во Львов, откуда родом жена Дмитрия. Они быстро собрали все необходимое и собрались уезжать.

"Я понимал географически: вот здесь Крым, а через 100 километров, а то и меньше – мы, а дальше мост через Днепр. Если бы его "хлопнули", то мы бы без вариантов остались в оккупации. Поэтому надо было быстро переехать через мост ", – рассказал мужчина.

К счастью, обученные походами дети не медлили, взрослые тоже, поэтому никаких задержек не возникло. Единственное беспокойство, которое было – чтобы россияне не разрушили мост.

Мост тот остался цел, но тогда мы не знали, не разрушат ли его. Поэтому нужно было быстро спасать семью, детей. Так мы очутились во Львове. Мы ехали 3 дня. Паника на дороге, пробки… Мясорубка была,

– рассказал Дмитрий.

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