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      Переселенец с инвалидностью проводит благотворительный аукцион: как помочь

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      Перчатки известных боксеров, платья телеведущих и диски известных исполнителей с автографом – это не полный перечень лотов благотворительного аукциона, который проводит житель Покровска (Донецкая область) Виталий Базака.

      Сам Виталий является переселенцем, к тому же он – человек с инвалидностью, после травмы остался практически парализованным. Но это не помешало ему активно участвовать в жизни города.

      Все собранные во время аукциона средства пойдут на приобретение специального автомобиля для перевозки людей с инвалидностью на колясках. Стоимость такого автомобиля составляет примерно 600 000 гривен.

      "Идея проведения такого аукциона пришла мне в голову больше года назад, с тех пор я собрал немало лотов, – рассказал Виталий Базака. – Я сам человек с инвалидностью, поэтому хорошо знаю, как трудно нам добраться в больницу, уже не говоря о том, чтобы попасть на футбольный матч или концерт. Например, меня, парализованного, на тележке, посадить в обычный автомобиль практически невозможно, не говоря о том, что для этого нужно 5 сильных помощников. Поэтому я точно знаю, как городу нужен этот автомобиль".

      По словам Виталия, часть суммы уже собрана. Осенью 2019 года Виталий с единомышленниками провели благотворительный концерт, на котором удалось собрать 112 000 гривен. Эти средства будут приобщены к покупке автомобиля для людей с инвалидностью.

      Приобщиться к благотворительному аукциону можно в специальной группе на Facebook.

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      Теги: Новости Украины благотворительность
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