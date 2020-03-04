Переселенец с инвалидностью проводит благотворительный аукцион: как помочь

Перчатки известных боксеров, платья телеведущих и диски известных исполнителей с автографом – это не полный перечень лотов благотворительного аукциона, который проводит житель Покровска (Донецкая область) Виталий Базака.

Сам Виталий является переселенцем, к тому же он – человек с инвалидностью, после травмы остался практически парализованным. Но это не помешало ему активно участвовать в жизни города.

Все собранные во время аукциона средства пойдут на приобретение специального автомобиля для перевозки людей с инвалидностью на колясках. Стоимость такого автомобиля составляет примерно 600 000 гривен.

"Идея проведения такого аукциона пришла мне в голову больше года назад, с тех пор я собрал немало лотов, – рассказал Виталий Базака. – Я сам человек с инвалидностью, поэтому хорошо знаю, как трудно нам добраться в больницу, уже не говоря о том, чтобы попасть на футбольный матч или концерт. Например, меня, парализованного, на тележке, посадить в обычный автомобиль практически невозможно, не говоря о том, что для этого нужно 5 сильных помощников. Поэтому я точно знаю, как городу нужен этот автомобиль".

По словам Виталия, часть суммы уже собрана. Осенью 2019 года Виталий с единомышленниками провели благотворительный концерт, на котором удалось собрать 112 000 гривен. Эти средства будут приобщены к покупке автомобиля для людей с инвалидностью.

Приобщиться к благотворительному аукциону можно в специальной группе на Facebook.