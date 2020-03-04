Переселенець з інвалідністю проводить благодійний аукціон: як допомогти

Рукавички відомих боксерів, сукні телеведучих і диски відомих виконавців з автографом – це не повний перелік лотів благодійного аукціону, який проводить мешканець Покровська (Донецька область) Віталій Базака.

Сам Віталій є переселенцем, до того ж він – людина з інвалідністю, після травми залишився практично паралізованим. Але це не завадило йому брати активну участь в житті міста.

Усі зібрані під час аукціону кошти підуть на придбання спеціального автомобіля для перевозки людей з інвалідністю на візочках. Вартість такого автомобіля складає приблизно 600 000 гривень.

"Ідея проведення такого аукціону спала мені на думку понад рік тому, відтоді я зібрав чимало лотів, – розповів Віталій Базака. – Я сам людина з інвалідністю, тому добре знаю, як важко нам дістатися лікарні, вже не кажучи про те, аби потрапити на футбольний матч чи концерт. Наприклад, мене, паралізованого, на візку, посадити у звичайний автомобіль практично неможливо, вже не кажучи про те, що для цього потрібно 5 сильних помічників. Тому я точно знаю, як місту потрібен цей автомобіль".

За словами Віталія, частина суми вже зібрана. Восени 2019 року Віталій з однодумцями провели благодійний концерт, на якому вдалося зібрати 112 000 гривень. Ці кошти буде долучено до покупки автомобіля для людей з інвалідністю.

Долучитися до благодійного аукціону можна у спеціальній групі на Facebook.