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      Переселенець з інвалідністю проводить благодійний аукціон: як допомогти

      - Читать новость на русском
      Благодійний аукціон / facebook.com

      Рукавички відомих боксерів, сукні телеведучих і диски відомих виконавців з автографом – це не повний перелік лотів благодійного аукціону, який проводить мешканець Покровська (Донецька область) Віталій Базака.

      Сам Віталій є переселенцем, до того ж він – людина з інвалідністю, після травми залишився практично паралізованим. Але це не завадило йому брати активну участь в житті міста.

      Усі зібрані під час аукціону кошти підуть на придбання спеціального автомобіля для перевозки людей з інвалідністю на візочках. Вартість такого автомобіля складає приблизно 600 000 гривень.

      "Ідея проведення такого аукціону спала мені на думку понад рік тому, відтоді я зібрав чимало лотів, – розповів Віталій Базака. – Я сам людина з інвалідністю, тому добре знаю, як важко нам дістатися лікарні, вже не кажучи про те, аби потрапити на футбольний матч чи концерт. Наприклад, мене, паралізованого, на візку, посадити у звичайний автомобіль практично неможливо, вже не кажучи про те, що для цього потрібно 5 сильних помічників. Тому я точно знаю, як місту потрібен цей автомобіль".

      За словами Віталія, частина суми вже зібрана. Восени 2019 року Віталій з однодумцями провели благодійний концерт, на якому вдалося зібрати 112 000 гривень. Ці кошти буде долучено до покупки автомобіля для людей з інвалідністю.

      Долучитися до благодійного аукціону можна у спеціальній групі на Facebook.

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      Теги: Новини України благочинність
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