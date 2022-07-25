О первых днях бомбардировок Харькова рассказала 19-летняя Дарья в эксклюзивном интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

Важно Дом – там, где война, – щемящая история маленького Артема об эвакуации из Луганской области

Девушка в момент полномасштабного вторжения как раз находилась в Харькове. В ту ночь она не спала почти до утра.

Я легла ближе к пяти часам. Как вдруг услышала взрывы. Я почему-то подумала, что это какие-нибудь салюты. Хотя и очень удивилась, потому что какие салюты могут быть ночью. Я поняла, что что-то здесь не так,

– вспомнила она.

Дарье позвонил ее парень, который находился в Запорожской области. Первое сообщение: "Началась война".

"В Харькове с первых дней войны было опасно. Раздавшиеся с утра взрывы немного затихли лишь ближе к 11 часам. Мы понимали, что пора спускаться в подвал, когда уже начинали стрелять. Самолеты летали постоянно. Мы шли в подвал с пакетами с вещами. У меня вещей вообще нет. Из общежития я взяла только свой ноутбук для обучения и 2 – 3 вещи", – отметила девушка.

Полное интервью с Дарьей об эвакуации из Харькова, родных в оккупации и новой жизни во Львове – читайте на 24 канале.

Какова сейчас ситуация в Харькове

оккупанты почти каждый день цинично обстреливают Харьков и область. Так, российские оккупанты ночью 25 июля масштабно обстреляли Чугуев на Харьковщине.

Местные рассказывают, что с 3 до 4 утра было около 12 "прилетов" в Чугуеве. Спасатели уже достали 4 человека из-под завала, еще 3 ищут – мужчину и 2 женщины.

В результате обстрела пострадал не только Дом культуры, но и другая гражданская инфраструктура, в частности:

школа, в которой к моменту обстрела никого не было;

здание, в котором размещалась библиотека и спортивный зал;

жилые дома;

также известно, что снаряды попали по открытой территории.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным полицейских, российские войска открыли огонь из зенитно-ракетных комплексов С-300. Такими же ракетами враг обстреливает Николаев.