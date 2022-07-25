Про перші дні бомбардувань Харкова розповіла 19-річна Дарія в ексклюзивному інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

Важливо Дім – там, де війна, – щемлива історія маленького Артема про евакуацію з Луганщини

Дівчина на момент повномасштабного вторгнення якраз перебувала у Харкові. У ту ніч вона не спала майже до ранку.

Я лягла ближче до 5:00. Як раптом почула вибухи. Я чомусь подумала, що це якісь салюти. Хоча і дуже здивувалася, бо які салюти можуть бути вночі. Я зрозуміла, що щось тут не так,

– пригадала вона.

Дарії подзвонив її хлопець, який перебував у Запорізькій області. Перше повідомлення: "Почалася війна".

"У Харкові з перших днів війни було небезпечно. Вибухи, які лунали від ранку, трохи затихли лише ближче до 11 години. Ми розуміли, що час спускатися в підвал, коли вже починали стріляти. Літаки літали постійно. Ми йшли у підвал з пакетами з речами. У мене речей взагалі немає. З гуртожитку я взяла лише свій ноутбук для навчання і 2 – 3 речі", – зазначила дівчина.

Повне інтерв'ю з Дарією про евакуацію з Харкова, рідних в окупації та нове життя у Львові – читайте на 24 каналі.

Яка зараз ситуація у Харкові

Окупанти майже щодня цинічно обстрілюють Харків та область. Так, російські окупанти вночі 25 липня масштабно обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Місцеві розповідають, що з 3 до 4 ранку було близько 12 "прильотів" у Чугуєві. Рятувальники вже дістали 4 людей з-під завалу, ще 3 шукають – чоловіка та 2 жінки.

Унаслідок обстрілу постраждав не лише Будинок культури, а й інша цивільна інфраструктура, зокрема:

школа, в якій на момент обстрілу нікого не було;

будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал;

житлові будинки;

також відомо, що снаряди влучили по відкритій території.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними поліцейських, російські війська відкрили вогонь з зенітно-ракетних комплексів С-300. Такими ж ракетами ворог обстрілює Миколаїв.