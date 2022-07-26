Свою историю Дарья рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ. Девушка вспоминает, что постоянно думала об эвакуации, но не знала, куда ехать. Отправляться туда, где нет знакомых, было страшно.

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Дарья поняла, что время ехать пришло, когда оккупанты ударили по аэропорту Харькова. Она также вспомнила, что через несколько дней после того, как уехала, россияне попали в соседнее здание возле дома ее родственницы.

Добраться до вокзала было нереально

Девушка рассказала, что сначала нужно было добраться из района аэропорта до железнодорожного вокзала.

Это было невозможно. Такси стоило заоблачные деньги, которых у меня, студентки, не было. А метро тогда уже не работало, там прятались люди,

– говорит Дарья.

Однако ей помог ее парень. Через знакомых он нашел волонтеров, которые вывозили людей к железнодорожному вокзалу.

Тогда девушка поняла, что в Запорожскую область, откуда она родом, нет смысла возвращаться – там оккупация. Чудом ее парень нашел знакомого, который знал человека, что в конце концов приютил Дарию во Львове.

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