Свою історію Дарія розповіла 24 каналу в рамках проєкту СВОЇ. Дівчина згадує, що постійно думала про евакуацію, але не знала, куди їхати. Вирушати туди, де немає знайомих, було страшно.

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Дарія зрозуміла, що час їхати настав, коли окупанти вдарили по аеропорту Харкова. Вона також пригадала, що за декілька днів після того, як виїхала, росіяни влучили у сусідню будівлю біля будинку її родички.

Дістатись вокзалу було нереально

Дівчина розповіла, що спочатку потрібно було дістатися з району аеропорту до залізничного вокзалу.

Це було нереально. Таксі коштувало захмарні гроші, яких в мене, студентки, не було. А метро тоді вже не працювало, там ховалися люди,

– каже Дарія.

Однак їй допоміг її хлопець. Через знайомих він знайшов волонтерів, які вивозили людей до залізничного вокзалу.

Тоді дівчина зрозуміла, що у Запорізьку область, звідки вона родом, немає сенсу повертатися – там окупація. Дивом її хлопець знайшов знайомого, що знав людину, яка, зрештою, прихистила Дарію у Львові.

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