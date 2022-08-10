Оксана Дубик призналась, что страшнее всего ей было смотреть, как уничтожают завод "Азовсталь", на котором находился ее муж. Об этом она рассказала в интервью для проекта "СВОИ" на 24 канале.

В последний раз говорили 28 февраля, он в плену, жив, – жительница Мариуполя о муже-защитнике

"Там твои родные, а ты ничем не можешь помочь": Елена об обстреле "Азовстали"

Семья живет в частном доме, недалеко от "Азовстали", откуда хорошо виден завод.

Ты понимаешь, что там твои родные, эти бомбы падают все время, горит что-то все время. А ты смотришь и не можешь ничем помочь. Видимо, вот из-за этого и было страшно,

– рассказала Дубик.

Также она беспокоилась о родных и знакомых, которые живут вне города и не могли с ней связаться. Женщина переживала, что они не знают, что с ней все хорошо.

Страшно и потому, что не было связи. И ты жив, есть пища, есть вода, что бы там ни говорили. Потому что у нас улица Малофонтанная, там бьют такие роднички из-под горы. Поэтому к нам сходились брать воду люди из половины города. От них мы и узнавали новости. Или от приезжавших туда военных. А связи же не было,

– сказала она.

Как мариупольцы переживали удар по Драмтеатру

16 марта россияне сбросили на Драмтеатр в Мариуполе мощную бомбу. В тот момент там скрывались сотни местных жителей. Елена Дубик рассказала, что сначала она не знала, что враги сбросили бомбу на Драмтеатр. Люди знали, что бомба попала куда-то, где в хранилище много людей.

Ты понимаешь, что не знаешь, выжил там кто-нибудь или нет. Но не можешь даже пойти помочь, потому что боишься выйти из той территории, и не уверен, что вообще дойдешь. Страх есть. И люди, которые помогали откапывать кого-нибудь, они тоже герои. Я не из трусливых, но страх все равно как-то стискивает. Ты боишься проходить, где падают бомбы, потому что жить хочется. И не хочется погибнуть просто глупо. Если ты погибаешь, защищая страну, это одно. А если от их бомбы, на своей территории… Страшно было, когда сказали, что разбомбили Драмтеатр,

– вспомнила женщина.

При воспоминаниях о Драмтеатре на глазах у Оксаны выступили слезы.

Напомним, что пытаясь скрыть свои преступления оккупанты сами разобрали завалы и увезли оттуда тела погибших. До сих пор неизвестно, скольким из них удалось спастись, а скольким – нет. Здание – серьезно повреждено.

Оксана тоже подтвердила, что там скрывалось много людей – она видела их своими глазами.

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