Об этом Надежда рассказала для 24 канала в рамках проекта СВОИ. Женщина планирует развивать в Львове собственное дело.

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"Я сначала работала в двух салонах мастером маникюра и педикюра, впоследствии пыталась арендовать себе рабочее место, но когда у тебя есть все оборудование, очень трудно так работать. Это больше для девочек, которые только начинают и еще не приобрели всего необходимого для работы", – рассказала Надежда.

Как начался бизнес

Женщина много лет работала дома как мастер маникюра. Поэтому решила искать свое помещение во Львове, но все еще работала в двух салонах. Надежде помогли запустить страницу в инстаграме. Впоследствии она профинансировала рекламу, а мужу удалось передать все оборудование.

Я могу дать совет всем: если вы приезжаете из другого города, да еще и маленького, нужно понять, как живет мегаполис. Надо поработать в салоне и присмотреться. Потому что без этого будет еще сложнее, ты не знаешь, как здесь все устроено, – сказала Надежда.

Для старта бизнеса у женщины было всего 600 долларов. Она с семьей откладывала эти деньги для отдыха с детьми.

Мы еще до пандемии уехали с мужем в Египет. А эту сумму я накопила, чтобы в следующий раз уехать с детьми, чтобы они тоже увидели этих красивых рыбок. И вот так насобирала эти 600 долларов, с которыми приехала во Львов. С этой суммы я отдала 450 долларов на старт: на страницу в инстаграме, на аренду, – сказала Надежда.

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