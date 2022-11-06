Про це Надія розповіла для 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. Жінка планує розвивати у Львові власну справу.

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"Я спершу працювала у двох салонах майстринею манікюру та педикюру, згодом намагалась орендувати собі робоче місце, але коли ти маєш вдома все обладнання, дуже важко так працювати. Це більше для дівчаток, які тільки починають і ще не придбали всього необхідного для роботи", – розповіла Надія.

Як почався бізнес

Жінка багато років працювала вдома як майстриня манікюру. Через це вирішила шукати своє приміщення у Львові, але все ще працювала у двох салонах. Надії допомогли запустити сторінку в інстаграмі. Згодом вона профінансувала рекламу, а її чоловікові вдалося передати все обладнання.

Я можу дати пораду усім: якщо ви приїжджаєте з іншого міста, та ще й маленького, потрібно зрозуміти, як живе мегаполіс. Треба попрацювати в салоні й придивитись. Бо без цього буде ще складніше, ти ж не знаєш, як тут усе влаштовано, – сказала Надія.

Для старту бізнесу жінка мала лише 600 доларів. Вона з сім'єю відкладала ці гроші для відпочинку з дітьми.

Ми ще до пандемії поїхали з чоловіком у Єгипет. А цю суму я накопичила, щоб наступного разу поїхати з дітьми, щоб вони теж побачили цих красивих рибок. І ось так назбирала ці 600 доларів, з якими й приїхала у Львів. З цієї суми я віддала 450 доларів на старт: на сторінку в інстаграмі, на оренду, – сказала Надія.

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