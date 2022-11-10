Рина прожила в оккупации 2 месяца. О том, как приходилось покупать продукты, она рассказала в интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Как изменился Херсон после оккупации

Чтобы получить килограмм гнилого картофеля, ты должен был стоять по 6 часов в очереди. Все полки были пусты, продуктов не было. Летом ситуация улучшилась, они завозили что-нибудь из Крыма. Родители рассказывают, что сейчас возвращается то же самое, магазины снова пусты,

– отметила Рина.

Девушка мечтала о питьевой воде, ведь приходилось пить ту, которая текла из-под крана. Молоко или минеральная вода в оккупации – настоящая роскошь.

Российские военные настолько изменили бытовую жизнь херсонцев, что те полюбили продукты, которые раньше могли даже не есть. Например, Рина призналась, что сыр и молоко еще никогда не были для нее такими вкусными.

Очереди за продуктами были повсюду. Чтобы купить что-то – постоянно нужно было стоять в очереди.

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Однажды мы пошли с парнем за хлебом, стали в большую очередь. И тут начали бомбить, это было очень близко к месту, где мы стояли. Очередь сразу разлетелась. Мы побежали в укрытие. Потом, когда стихло все, пошли опять в ту очередь. Жили в таком сюрреализме. Просто выживали,

– вспомнила девушка.

Хлеб россияне раздавали без упаковки. Его брали грязными руками и передавали людям.

Когда оккупанты завезли в Херсон свою продукцию, цены резко выросли. По словам Рины, прокладки стоили 300 – 400 гривен.

Рина прожила в таких условиях 2 месяца и решила эвакуироваться. Она уехала на подконтрольную территорию через Николаев. Сейчас девушка живет в Ивано-Франковске.

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