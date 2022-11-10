Ріна прожила в окупації 2 місяці. Про те, як доводилося купувати продукти, вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу у межах проєкту СВОЇ.

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Як змінився Херсон після окупації

Щоб отримати кілограм гнилої картоплі, ти мав стояти по 6 годин в черзі. Всі полиці були пусті, продуктів не було. Влітку ситуація покращилася, вони завозили щось з Криму. Батьки розповідають, що зараз повертається те саме, магазини знову пусті,

– зазначила Ріна.

Дівчина мріяла про питну воду, адже доводилося пити ту, яка текла з-під крана. Молоко чи мінеральна вода в окупації – справжня розкіш.

Російські військові настільки змінили побутове життя херсонців, що ті полюбили продукти, які раніше могли навіть не їсти. Наприклад, Ріна зізналася, що сир і молоко ще ніколи не були для неї такими смачними.

Черги за продуктами були всюди. Аби купити щось – постійно треба було стояти в черзі.

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Одного дня ми пішли з хлопцем по хліб, стали у велику чергу. І тут почали бомбити, це було дуже близько від місця, де ми стояли. Черга відразу розлетілася. Ми побігли в укриття. Потім коли стихло все, пішли знову в ту чергу. Жили в такому сюрреалізмі. Просто виживали,

– пригадала дівчина.

Хліб росіяни роздавали без упакування. Його брали брудними руками й передавали людям.

Коли окупанти завезли в Херсон свою продукцію, ціни різко зросли. За словами Ріни, прокладки коштували 300 – 400 гривень.

Ріна прожила у таких умовах 2 місяці й вирішила евакуюватися. Вона поїхала на підконтрольну територію через Миколаїв. Зараз дівчина живе в Івано-Франківську.

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