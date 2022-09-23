Марина чувствовала гнев и злость на россиян после их преступлений. В рамках проекта СВОИ канал 24 пообщался с переселенкой.

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Как отреагировала на зверства Марина

После новостей о том, что происходило в Буче во время оккупации, женщина не знала, как жить дальше. Она не знала, как идти на работу и говорить с людьми, понимая, какая будет основная тема. Марина рассказала, что у ее друзей родители живут в Буче. Они подтверждали, что все правда. После этого Марина поняла, как сильно ненавидит россиян.

Я стараюсь не вспоминать об этом. Когда мы читали новости, то мы были разгневаны, а мужчины злые, они были готовы не знаю что делать. У меня был шок. Я не понимала, как это может быть. Это люди сделали или звери?

– сказала Марина.

Она добавила, что жить постоянно в гневе и ненависти нельзя, но тогда весной это было просто невозможно.

Переселенка советует эвакуироваться из опасных мест

Марина отметила, что нужно ставить свою безопасность на первое место. Она рассказала, как ей хотелось, чтобы родители переехали во Франковск, но они не захотели. В то же время, оставаться под ракетными ударами или в оккупации – опасно для жизни, но многие люди не хотят покидать свой дом и на них тяжело повлиять.

По мнению Марины, такие люди остаются, потому что верят, что город вот-вот освободят и все будет хорошо.

Россияне убивают людей на всех оккупированных территориях

В американском Институте изучения войны рассказали, что обнаружение массовых захоронений гражданских и пыточных в только что освобожденном Изюме подтверждают предварительные оценки экспертов о том, что зверства в Буче не были единичными военными преступлениями.

Украинские защитники во время деоккупации территорий, по всей вероятности, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что когда деоккупируют Херсон, то Буча будет казаться еще и не таким ужасом.

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