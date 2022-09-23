Марина відчувала обурення та злість на росіян після їхніх злочинів. У межах проєкту СВОЇ 24 канал поспілкувався з переселенкою.
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Як відреагувала на звірства Марина
Після новин про те, що відбувалось у Бучі під час окупації жінка не знала, як жити далі. Вона не знала, як йти на роботу та говорити з людьми, адже розуміла, яка буде основна тема. Марина розповіла, що у її друзів батьки живуть у Бучі. Вони підтверджували, що все правда. Після цього Марина зрозуміла, як сильно ненавидить росіян.
Я намагаюся не згадувати про це. Коли ми читали новини, то в нас було обурення, а в чоловіків злість, вони були готові не знаю, що робити. У мене був шок. Я не розуміла, як таке може бути. Чи це вчинили люди, чи звірі?
– сказала Марина.
Вона додала, що жити постійно у гніві і ненависті не можна, але тоді, навесні, це було просто неможливо.
Переселенка радить евакуйовуватися з небезпечних місць
Марина зауважила, що потрібно ставити свою безпеку на перше місце. Вона розповіла, як їй хотілося, щоб батьки переїхали у Франківськ, але вони не захотіли. Водночас залишатися під ракетними ударами чи в окупації – небезпечно для життя, але багато людей не хочуть залишати свій дім і на них важко вплинути.
На думку Марини, такі люди залишаються, бо вірять, що місто от-от звільнять і все буде добре.
Росіяни вбивають людей на всіх окупованих територіях
- В американському Інституті вивчення війни розповіли, що знаходження масових поховань цивільних і катівень у щойно звільненому Ізюмі підтверджують попередні оцінки експертів про те, що звірства в Бучі не були поодинокими воєнними злочинами.
- Українські захисники під час деокупації територій, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.
- Херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив, що коли деокупують Херсон, то Буча здаватиметься ще й не таким жахом.