Владимир Бандура подозревается в сотрудничестве с оккупантами и пропаганде идей страны-агрессора. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора 14 июня.

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Мэра Святогорска подозревают в госизмене

По данным следствия, городской голова, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира",

– говорится в сообщении.

Кроме того, Бандура благодарил российских оккупантов, захвативших город. Он согласился на предложение "председателя ДНР" занять должность так называемого председателя временно оккупированного Святогорска. В Офисе генпрокурора подчеркивают, что своими действиями он "нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Известно, что ранее председатель Святогорска записал предательское видеообращение. На нем Бандура обвинил военных Вооруженных Сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

Что угрожает Бандуре

Руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил предателю о подозрении в государственной измене, которое было совершено в условиях военного положения. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляет главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Подозрение в коллаборационизме на Запорожье

Подобный случай предательства произошел на Запорожье. Один из депутатов Великобелозерского сельского совета. По данным следствия, он добровольно согласился сотрудничать с российскими захватчиками, когда те в марте временно оккупировали его деревню.

Предатель начал предоставлять российским военным продукты и горюче-смазочные материалы. Также депутат снабжал вражеские подразделения строительными материалами, которыми те укрепляли свои военные пункты, чтобы воевать против украинцев. Коллаборант даже отдал россиянам свой автомобиль.

СБУ задержала депутата, когда тот направлялся в Запорожье. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Коллаборанту грозит до 15 лет заключения и конфискации имущества.

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