Входящая в концерн Volkswagen AG Škoda Auto заявила об остановке своей деятельности на территории России. Там основные производственные мощности были сосредоточены в городе Калуга.

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Таким образом, Škoda стала еще одним автопроизводителем, покинувшим Россию. До этого:

Ford приостановил выпуск своих автомобилей на заводе в Татарстане.

BMW прекратил экспорт транспортных средств в Россию, а также остановил сборку автомобилей на калининградском заводе.

Honda и Mazda остановили поставки своих автомобилей и мотоциклов в РФ.

General Motors и Harley-Davidson отказались от поставок в Россию.

Suzuki перестала завозить автомобили и мотоциклы в Россию

MAN больше не будет экспортировать туда свои грузовики.

Daimler Truck останавливает сотрудничество с КАМАЗом.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил работу.

О приостановке поставок автомобилей в Россию сообщили концерны, в которые входят марки Mercedes, Citroen, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo и другие.

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Уже в первые дни после российского вторжения в Украину и наложенных на РФ санкций эксперты прогнозировали, что цены на новые автомобили в самой России возрастут на 20% и выше. Причиной стало падение курса рубля.

Россия могла бы надеяться на своего производителя. Вот только у него тоже проблема. АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей Lada на 4 дня в связи с кризисом поставок электронных компонентов.