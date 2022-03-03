Škoda Auto, яка входить до концерну Volkswagen AG, заявила про зупинку своєї діяльності на території Росії. Там основні виробничі потужності були зосереджені у місті Калуга.

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Таким чином Škoda стала ще одним автовиробником, який покинув Росію. До цього:

Ford зупинив випуск своїх автомобілів на заводі в Татарстані.

BMW припинив експорт транспортних засобів до Росії, а також зупинив збірку автомобілів на заводі в Калінінграді.

Honda і Mazda зупинили поставки своїх авто та мотоциклів до РФ.

General Motors і Harley-Davidson відмовилися від поставок в Росію.

Suzuki припинила завозити автомобілі та мотоцикли в Росію

MAN більше не експортуватиме туди свої вантажівки.

Daimler Truck зупиняє співпрацю із КАМАЗом.

Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі призупинив роботу.

Про зупинення постачання автомобілів до Росії повідомили концерни, в які входять марки Mercedes, Citroen, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo та інші.

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Вже в перші дні після російського вторгнення до України та накладених на РФ санкцій, експерти прогнозували, що ціни на нові автомобілі в самій Росії зростуть на 20% та вище. Причиною стало падіння курсу рубля.

Росія могла б сподіватися на власного виробника. От тільки в нього теж проблема. АвтоВАЗ призупинить складання автомобілів Lada на 4 дні у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів.

Таким чином невдовзі в Росії не буде жодного нового автомобіля від провідних автовиробників.