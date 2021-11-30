В то же время в Пентагоне подчеркнули, что о новых мерах, нацеленных на выполнение этой задачи, пока не говорится. Соответствующее заявление сделала представительница Минобороны США Мара Карлин.
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В Пентагоне напомнили, что в феврале 2021 года президент США Джо Байден отменил решение предыдущей администрации. Речь идет о выводе 25 тысяч военных Штатов из Германии.
Также глава оборонного ведомства Ллойд Остин весной 2021 года принял решение разместить в Германии командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.
Заявление Пентагона о российских войсках
- Спикер Министерства обороны Джон Кирби заявил, что США продолжают следить за передвижением российских войск вблизи украинской границы.
- Количество военных продолжает расти. В Пентагоне подчеркнули, что США наблюдают за ситуацией с большим беспокойством.
- По словам Кирби, российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру. Страна-агрессор сосредотачивает вблизи границы подразделения различных родов войск.