Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой пресс-конференцию спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

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В МИД прокомментировали кадровые перестановки

По словам Георгия Тихого, президент подчеркивал важность обновления в дипломатическом корпусе. Это и привело к ротации и замене послов.

Такая большая волна, вы знаете, нас традиционно спрашивают, почему не заполнены должности послов в тех или иных странах, действительно позиции послов должны быть заполнены. Часть решений уже была официально объявлена, другие решения также будут объявлены,

– сказал представитель МИД.

Он отметил, что некоторые решения объявят уже вскоре, соответствующую информацию можно будет увидеть на официальном сайте главы государства.

Тихий также прокомментировал заявления о том, что якобы ротации среди послов были политическими назначениями. По его словам, в Украине не самый высокий процент политических назначений, в частности по сравнению с американской дипломатией.

И вообще это нормальная практика заполнять посольские должности политическими назначениями. Считаем, что этот подбор людей верный, будем их оценивать по результатам,

– подытожил Георгий Тихий.

Напомним, 20 декабря Владимир Зеленский утвердил более 30 послов, которые будут работать в разных странах.