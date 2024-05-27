В ЦАХАЛе заявили, что официальные лица поддерживают связь с Египтом после "инцидента со стрельбой" на границе между сектором Газа и Египтом.
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Детали инцидента
В СМИ сообщают, что сегодня произошла перестрелка между израильскими войсками и египетскими силами вблизи пограничного перехода Рафах.
По данным медиа, в результате инцидента погиб египетский военный. Среди израильских военных потерь нет.
В издании The Jerusalem Post отметили, что источники в ЦАХАЛе заявили, что египетские солдаты стреляли по израильским солдатам, которые открыли огонь в ответ, о чем сообщили в издании Maariv.
В медиа отмечают, что в самом же ЦАХАЛе заявили, что инцидент расследуется и ведется диалог с египтянами.
Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой, (инцидент) расследуется, ведется диалог с египетской стороной,
– говорят военные.
Стрілянина між сторонами в січні: коротко
- Відомо, що 15 січня ввечері на кордоні між Ізраїлем і Єгиптом сталася стрілянина. Вогонь відкривали ізраїльські військові та озброєні люди.
- Надійшла ця інформація від пресслужби Армії оборони Ізраїлю. Кажуть, що кордону прибули близько 20 людей, серед яких були й озброєні. Сталося це поблизу населеного пункту Ніцана.
- Пізніше у ЦАХАЛ повідомили, що після інциденту у Ніцані, ізраїльська військовослужбовиця зазнала легкого поранення під час перестрілки. Її евакуювали до лікарні, щоб надати медичну допомогу.