Самолет упал в округе Де-Калб. По сообщениям очевидцев, он перевернулся при посадке и загорелся.

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Представитель пожарной службы округа, капитан Джейсон Дэниелс сообщил, что пожарным относительно быстро удалось потушить пламя на взлетно-посадочной полосе.

Известно, что на борту находились 4 человека. К сожалению, никому из них не удалось выжить. В то же время спасатели отметили, что пострадавших на земле нет.

Причины аварии неизвестны. Сразу после авиакатастрофы Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности начали расследование. Утром 9 октября в Де-Калб прибыли следователи.

Округ Де-Калб, где упал самолет: карта