Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В приложении "Армия+" уже неделю работает функция, которая позволяет бойцам Национальной гвардии Украины менять место службы.
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Из боевой части – только в боевую
Как перевестись на новое место службы
Нацгвардеец имеет право перевестись при следующих условиях:
Если часть, где он служит, не участвует в боевых действиях, он может перевестись в любое подразделение, при отсутствии медицинских ограничений по заключению ВВК.
Как нацгвардейцы могут перевестись в другое подразделение / Фото Минобороны
Если же его часть привлечена к боевым действиям, перевод возможен только в другую боевую часть. В небоевые части перевод возможен только по состоянию здоровья на основании заключения ВВК.
В случае службы в подразделениях оперативного или специального назначения перевестись можно только в аналогичное подразделение.
Перевод через "Армия+" / Фото Минобороны
Исключением является перевод в части обеспечения, медицинских или учебных подразделений: это возможно только по заключению ВВК, где должно быть указано, что военный пригоден для службы в таких подразделениях.
Когда не требуется согласование командира
Перевод возможен без согласия командира, если военный:
- имеет заключение ВВК;
- находится в распоряжении;
- является рядовым или сержантом и хочет перевестись в подразделение, которое выполняет боевую работу.
Напомним, что 8 августа состоялась презентация нового мобильного приложения для военнослужащих под названием "Армия+".
А уже с 15 декабря бойцы Нацгвардии могут онлайн менять место службы через приложение "Армия +".