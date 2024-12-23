Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В приложении "Армия+" уже неделю работает функция, которая позволяет бойцам Национальной гвардии Украины менять место службы.

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Из боевой части – только в боевую

Как перевестись на новое место службы

Нацгвардеец имеет право перевестись при следующих условиях:

Если часть, где он служит, не участвует в боевых действиях, он может перевестись в любое подразделение, при отсутствии медицинских ограничений по заключению ВВК.

Как нацгвардейцы могут перевестись в другое подразделение / Фото Минобороны

Если же его часть привлечена к боевым действиям, перевод возможен только в другую боевую часть. В небоевые части перевод возможен только по состоянию здоровья на основании заключения ВВК.

В случае службы в подразделениях оперативного или специального назначения перевестись можно только в аналогичное подразделение.

Перевод через "Армия+" / Фото Минобороны

Исключением является перевод в части обеспечения, медицинских или учебных подразделений: это возможно только по заключению ВВК, где должно быть указано, что военный пригоден для службы в таких подразделениях.

Когда не требуется согласование командира

Перевод возможен без согласия командира, если военный:

имеет заключение ВВК;

находится в распоряжении;

является рядовым или сержантом и хочет перевестись в подразделение, которое выполняет боевую работу.

Напомним, что 8 августа состоялась презентация нового мобильного приложения для военнослужащих под названием "Армия+".

А уже с 15 декабря бойцы Нацгвардии могут онлайн менять место службы через приложение "Армия +".