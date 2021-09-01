Мохаммед был переводчиком у военных США. Тогда, в 2008 году, 2 американских вертолета совершили аварийную посадку в Афганистане, поскольку была сильная метель.

Важно Военные США покинули Афганистан: исламским радикалам отныне никто не будет мешать

На борту были сенаторы Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел. Мохаммед с работниками Нацгвардии Аризоны несколько часов по горам добирались до места посадки.

Переводчик в течение 30 часов охранял вертолет и разговаривал по мегафону с местными жителями, чтобы те не подходили близко.

Мохаммед не смог покинуть Афганистан

У Мохаммеда были проблемы с получением американской визы. Дело в том, что он потерял часть нужных документов. Переводчик вместе с семьей пытался покинуть Афганистан через аэропорт Кабула, но военные США сказали, что пропустить его жену и четырех детей. Афганец признается, что теперь боится выходить из дома.

Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь,

– просит Мохаммед.

Реакция Белого дома

Администрация Байдена поблагодарила переводчика за его работу. Белый дом обещает помочь ему.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вытащит Мохаммеда.

"Мы наградим вас за вашу работу", – сказала Псаки.

Вывод войск США из Афганистана: что известно