Перевоплощение Мариуполя: Метинвест за 5 лет инвестировал в соцпроекты более 362 миллионов
За последние пять лет Группа "Метинвест" инвестировала в реализацию важных социальных проектов и создание упорядоченных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.
Пресс-служба компании сообщила, что средства были направлены на усовершенствование городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году.
В партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:
- в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;
- отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦНАП;
- открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";
- к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;
- благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;
- в обновленном парке "Радуга" открылась "маленькая Голландия" – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;
- рядом – крупнейший в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.
Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.
В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.
Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.
Ежегодно Группа "Метинвест" инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации самые важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями,
– отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.
"Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социально значимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, которые формируют будущее, социальных проектов", – сказал генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.
Поделиться новостью