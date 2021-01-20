За последние пять лет Группа "Метинвест" инвестировала в реализацию важных социальных проектов и создание упорядоченных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.

Пресс-служба компании сообщила, что средства были направлены на усовершенствование городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году.

В партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:

в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;

отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦНАП;

открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";

к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;

благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;

в обновленном парке "Радуга" открылась "маленькая Голландия" – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;

рядом – крупнейший в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.

Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.

В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

Ежегодно Группа "Метинвест" инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации самые важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями,

– отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

"Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социально значимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, которые формируют будущее, социальных проектов", – сказал генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.