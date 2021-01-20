За останні п'ять років Група "Метінвест" інвестувала в реалізацію важливих соціальних проєктів і створення упорядкованих громадських просторів у Маріуполі понад 362 мільйони гривень.

Пресслужба компанії повідомила, що кошти були спрямовані на удосконалення міських місць відпочинку, створення сучасних парків і скверів, IT-хабів, багатофункціональних центрів надання адміністративних послуг. Діяльність у цьому напрямку "Метінвест" продовжить і 2021 року.

У партнерстві з Фондом розвитку Маріуполя, муніципалітетом і європейськими партнерами за п'ять років було реалізовано цілу низку важливих проєктів:

в 2016 році в місті з'явився перший центр надання адміністративних послуг;

відремонтовано і підготовлено приміщення для сервісного центру МВС у Донецькій області і ще одного ЦНАП;

відкрито два IT-хаби – Multi-Hub "SPALAH" і IT-хаб "1991";

до ювілею Маріуполя в реконструйованому Театральному сквері з'явився сучасний музичний пішохідний фонтан;

завдяки інвестиціям компанії в місті було реконструйовано Грецьку площу;

в оновленому парку "Веселка" відкрилася "маленька Голландія" – комфортна упорядкована зона з дитячими майданчиками і кам'яним гротом;

поруч – найбільший в Україні центр адміністративних послуг "Мультицентр", біля якого встановлено світлодинамічний пішохідний фонтан.

Крім того, за активної підтримки "Метінвестом" проєкту "Затишний двір" у Маріуполі в десятки разів збільшилася кількість сучасних упорядкованих дворів – з ігровими майданчиками, гойдалками та гірками, красивими альтанками і лавками, майданчиками для заняття спортом.

У 2020 році компанія у співпраці з муніципалітетом продовжила створювати комфортні і функціональні громадські простори, зокрема сучасне місце відпочинку на міському пірсі й ілюмінація на площі Свободи.

Також металургійна компанія інвестувала і в реконструкцію зони відпочинку в маріупольському парку імені Гурова.

Щорічно Група "Метінвест" інвестує значні кошти в соціальну відповідальність і вибирає для реалізації найбільш важливі для розвитку міста проєкти. Системний підхід у цій роботі приносить необхідні для містян результати. Ми прагнемо зробити Маріуполь комфортним для всіх: дітей, молоді, пенсіонерів, людей з особливими потребами,

– наголосив генеральний директор МК "Азовсталь" Групи "Метінвест" Енвер Цкітішвілі.

"Співпраця в розвитку Маріуполя – капітальний соціальнозначущі проєкт, який не зупинено навіть у складних умовах через пандемію коронавірусу. Група "Метінвест" продовжує спільно з містом реалізацію важливих, які формують майбутнє, соціальних проєктів", – сказав генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.