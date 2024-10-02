Так называемый переворот в России прежде всего среди силовиков, уменьшение страха перед Путиным может произойти после тяжелого военного поражения оккупационной армии. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Был момент, когда Путин потерял контроль за тем, что происходит. Это был момент бунта Пригожина. Но показательно казнив его, Путин восстановил контроль за тем, что происходит в России. На сегодня его боятся больше, чем расплаты за преступления, которые они делают", – сказал он.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что недовольство действиями власти на России растет, но оно не сыграет ключевую роль. По его словам, единственный правильный путь – это Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России", которые с оружием могут уничтожить путинский режим.

Какой будет Россия после Путина

Игорь Яковенко отметил, что путинский режим не имеет идеологии. В частности, абсолютно все работники ФСБ коррумпированы. Поэтому, вероятно, преемники Путина будут безыдейными, коррумпированными. Однако есть сомнения в том, что после него в России будет какая-то единая власть.

В случае краха режима я не уверен, что Россия сохранится как единое государство. Путин, начав эту войну, запустил процессы, которые в течение многих лет тлели внутри России. Если путинский режим падет, у меня нет уверенности, что найдутся силы, которые смогут скреплять эту империю,

– предположил оппозиционер.

Россия – это искусственное образование, которое держится только благодаря силе. В случае ослабления силовых структур вся эта конструкция, вероятнее всего, начнет разваливаться. Ведь только силовые структуры сегодня удерживают эту империю.

"В случае сложного военного поражения, а это означает ослабление силовых структур, она начнет разваливаться. У меня нет уверенности, что тогда у российской власти, которая тогда будет существовать, хватит силы удержать это все вместе", – добавил журналист.