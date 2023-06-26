И на это уже в стране отреагировали. Жителей Беларуси спросили о том, как они относятся к новости о том, что к ним едет Евгений Пригожин, передает 24 Канал. Спойлер: ему там не очень-то и рады.

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Пригожина в Беларуси не хотят видеть

Напомним, что вечером 24 июня глава ЧВК "Вагнера" заявил, что его так называемый "марш справедливости" дошел до конца. И что он возвращает в "полевые лагеря" своих наемников. Последние были в каких-то 200 километрах от Москвы.

Собственно, эту новость сопровождало заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он сказал, что Пригожин отправится в Беларусь. Айда знакомиться с реакциями местного населения на эту новость.

По поводу Пригожина – тихая паника. При худшем сценарии, если он останется в Беларуси, то это потеря надежды на свободу на ближайшие десятилетия, даже в случае поражения России в войне,

– говорит один респондент.

По его мнению, это очередное военное преступление Лукашенко. Собственно, последний вроде бы успешно провел переговоры и убедил Пригожина остановиться.

Опрошенный добавил, что цензурных слов, чтобы описать все это, просто нет. По его словам, в стране может появиться "малоконтролируемая банда", которая может творить беспредел по призыву самопровозглашенного президента Лукашенко.

Белорусы боятся головореза

Мое мнение – это конец. Он в Беларуси точно не нужен. Это означает только одно – головорезу отдали нашу страну, а это значит, что теперь атаки на Украину вполне могут быть и с нашей стороны,

– добавил другой собеседник.

Он также отметил, что Пригожин рвется к власти. И что противостоять ему будет невозможно, ведь его наемники "хорошо вооружены".

Еще один опрошенный считает, что для Лукашенко наличие Пригожина в Беларуси – выигрышный момент. Ведь таким образом он гарантирует себе защиту и от любого внутреннего мятежа, и от внешних вторжений.

Единственный и очень быстротечный шанс у наших демократических сил отбить Беларусь у Лукашенко – он вот прямо сейчас, пока российские зеки не начали выть свое гнездо, потом сделать это будет почти невозможно.

– отметил он.

Респонденты также напоминают, что Пригожин никакой не герой. Он убийца, а также глава зэков-наемников, которые за деньги тоже убивают людей. В то же время, их заинтересовало, как ЧВК будут действовать на территории Беларуси, если законодательно они запрещены.

Брать военного мятежника и преступника такого масштаба в Минск – конечно, это трэш. Я считаю, такие люди должны сидеть в тюрьме, а не в Беларуси,

– говорит опрошенный.

По словам другого опрошенного, Пригожин со своими наемниками "приедет сюда (в Беларусь – 24 Канал) не цветочки людям раздавать". Не исключает, что вагнеровцы прибудут, чтобы обучать приспешников лукашевского режима.

И он не исключает, что белорусов впутают в войну. Но фактически они уже у нее увязались, когда с территории страны на Украину Россия совершила наступление 24 февраля 2022 года.