Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он добавил, что Путина унизили этим разговором.

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Это важная победа Украины

По его словам, Украина должна извлечь максимум выгоды из этой ситуации. Для этого нам нужно продолжить раздувать противоречия внутри путинской элиты и способствовать тому, чтобы как можно больше россиян узнали о таком разговоре и, что российская элита уже "списала" президента России Владимира Путина.

Как в свое время говорила стратагема Сунь Цзы: дом, разрушенный изнутри – это проигравший дом. "Русская империя" уже неоднородна: начался "разброд и шатание",

– отметил Березовец.

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Он добавил, что этот разговор – это большая победа для Украины. Путина унизили те, кого он считал своими верными подданными.

Распад России это вопрос времени

Тарас Березовец отметил, что появление таких мнений в среде российской бизнес-элиты – мощный сигнал, что есть люди, которые уже готовы предать Путина. Это, по его мнению, лишь ускорит распад России.

"Россия уже разваливается. То, что больное – существовать вечно не может. Поэтому это вопрос времени, когда "конструкция" рухнет и похоронит под обломками всех тех, кого мы считаем российской элитой", – добавил политолог.

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