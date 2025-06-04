Есть несколько причин, по которым оккупантам не удастся запустить Запорожскую АЭС в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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До перезапуска ЗАЭС еще далеко

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, на фоне попыток подключить ЗАЭС к российской сети, назвал несколько причин, почему запуск станции невозможен в ближайшее время.

По словам Гросси, для запуска электростанции необходимо прокачать воду из Днепра. Кроме того, оборудование должно пройти тщательную проверку, ведь оно не работает уже три года.

Мы не находимся в ситуации, когда перезапуск станции является неизбежным. Наоборот – до этого еще далеко. Это потребует немало времени,

– сказал глава МАГАТЭ.

Накануне Гросси подтвердил, что Россия "никогда не скрывала" намерения перезапустить ЗАЭС. Такое заявление обнародовали через неделю после публикации Greenpeace спутниковых снимков, на которых зафиксировано строительство электросетей к западу от Бердянска в Запорожской области и к северу от Мариуполя, что на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Россия активно готовится к перезапуску Запорожской АЭС, что подтверждается техническими подготовками. В частности, они модернизируют инфраструктуру и прокладывают новые ЛЭП. Тогда украинские специалисты сообщали о технической возможности запуска как минимум одного реактора, если подключение к сети уже осуществлено.