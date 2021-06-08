О смерти участника и свидетеля великой эпохи ОУН-УПА Ореста Васкула в сети сообщил бывший народный депутат Юрий Сиротюк.
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На Киевщине умер 93-летний член ОУН
Сейчас к Небесному воинству присоединился Орест Васкул. Только недавно отмечали его 93-летие. Бог дал родится ему, когда уже была основана ОУН. Лупить оккупантов еще в 1944 году,
– сообщил экс-нардеп.
Он также добавил, что в свое время мужчина попал в плен, однако сумел сбежать из него, прошел подполье и лагеря, но не сломался.
Краткая биография Ореста Васкула
- Родился мужчина 28 мая 1928 года в селе Серафинцы (ныне Городенковского района Ивано-Франковской области) в семье учителей.
- Его отец был четарем Украинских Сечевых Стрельцов, сотником Украинской Галицкой армии и членом провода ОУН.
- В 1942 году Орест Васкул вступил в ОУН, воевал в дивизии "Галичина".
- Во время битвы под Бродами на Львовщине, мужчина попал в советский плен, однако сумел сбежать из него.
- Во времена СССР сидел в лагерях. После возвращения в Украину, получил отказ в регистрации из-за того, что некоторое время жил в Воркуте.
- С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.
- В 1984 году члена ОУН снова судили за антисоветскую пропаганду, в 1987 году он вышел из тюрьмы.
- Впоследствии Васкул был членом Главного Провода ОУН (б), председателем полевого Провода ОУН (б) в Украине, председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА и членом главной Булавы Всеукраинского братства ОУН-УПА.
- В июле 2017 года о жизненном пути мужчины сняли документальный фильм "Орест" – первую серию проекта "Живая УПА".