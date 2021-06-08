О смерти участника и свидетеля великой эпохи ОУН-УПА Ореста Васкула в сети сообщил бывший народный депутат Юрий Сиротюк.

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На Киевщине умер 93-летний член ОУН

Сейчас к Небесному воинству присоединился Орест Васкул. Только недавно отмечали его 93-летие. Бог дал родится ему, когда уже была основана ОУН. Лупить оккупантов еще в 1944 году,

– сообщил экс-нардеп.

Он также добавил, что в свое время мужчина попал в плен, однако сумел сбежать из него, прошел подполье и лагеря, но не сломался.

Краткая биография Ореста Васкула