Про смерть учасника і свідка великої епохи ОУН-УПА Ореста Васкула у мережі повідомив колишній народний депутат Юрій Сиротюк.

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На Київщині помер 93-річний член ОУН

Нині до Небесного воїнства доєднався Орест Васкул. Лише нещодавно відзначали його 93-річчя. Бог дав народися йому, коли вже була заснована ОУН. Лупити окупантів ще у 1944 році,

– повідомив екснардеп.

Він також додав, що свого часу чоловік потрапив у полон, однак зумів втекти з нього, пройшов підпілля й табори, але не зламався.

Коротка біографія Ореста Васкула