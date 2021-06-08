Про смерть учасника і свідка великої епохи ОУН-УПА Ореста Васкула у мережі повідомив колишній народний депутат Юрій Сиротюк.
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На Київщині помер 93-річний член ОУН
Нині до Небесного воїнства доєднався Орест Васкул. Лише нещодавно відзначали його 93-річчя. Бог дав народися йому, коли вже була заснована ОУН. Лупити окупантів ще у 1944 році,
– повідомив екснардеп.
Він також додав, що свого часу чоловік потрапив у полон, однак зумів втекти з нього, пройшов підпілля й табори, але не зламався.
Коротка біографія Ореста Васкула
- Народився чоловік 28 травня 1928 року у селі Серафинці (нині Городенківського району Івано-Франківської області) у сім'ї вчителів.
- Його батько був четарем Українських Січових Стрільців, сотником Української Галицької армії та членом проводу ОУН.
- У 1942 році Орест Васкул вступив в ОУН, воював у дивізії "Галичина".
- Під час битви під Бродами, що на Львівщині, чоловік потрапив до радянського полону, однак зміг втекти з нього.
- За часів СРСР сидів у таборах. Після повернення в Україну, одержав відмову у реєстрації через те, що певний час мешкав у Воркуті.
- Від 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.
- У 1984 році члена ОУН знову судили за антирадянську пропаганду, в 1987 році він вийшов із в'язниці.
- Згодом Васкул був членом Головного Проводу ОУН(б), головою Теренового Проводу ОУН(б) в Україні, головою Київського крайового братства ОУН-УПА та членом головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.
- У липні 2017 року про життєвий шлях чоловіка зняли документальний фільм "Орест" – першу серію проєкту "Жива УПА".