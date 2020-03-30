Период пандемии: как проводят дезинфекцию служебных животных
Во время пандемии особого ухода требуют не только люди, но и четвероногие. Ведь на своей шерсти они могут переносить опасный вирус. Как проводят дезинфекцию служебных животных, показали в Хмельницком кинологическом центре полиции.
Кинологи вместе с собаками выезжают на преступления, где есть возможность большого скопления людей. Животные не болеют коронавирусом, но они могут его переносить на шерсти. Об этом рассказал начальник кинологического центра ГУНП в Хмельницкой области Алексей Дьяк.
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После купания собакам обрабатывают лапы специальным антисептическим средством.
Дезинфекция проводится специальной аппаратурой и таким дезинфектором "Витамин". Я вам цитирую: “Этот препарат безопасен для животных. Им можно проводить дезинфекцию в присутствии животных”, Вреда он не приносит животному,
– пояснил главный ветврач Хмельницкого Кирилл Чумаков.
Кинологический центр способен содержать одновременно два десятка четвероногих питомцев. Здесь постоянно дезинфицируют территории, хозяйственные помещения, площадки для тренировки и вольеры. Но ветеринары советуют позаботиться и о домашних любимцах.
Купание домашних животных / Скриншот из видео
"Если человек погулял с собакой, достаточно раствора уксуса – это столовая ложка на полстакана воды. Тампончиком обработали лапы собаке и шерсть – этого достаточно", – рассказал главный ветврач Хмельницкого Кирилл Чумаков.
В кинологическом центре советуют владельцам животных следить за гигиеной четвероногх, как за собственной.
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