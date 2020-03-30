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      Період пандемії: як проводять дезінфекцію службових тварин

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      У час пандемії особливого догляду потребують не тільки люди, а й чотирилапі. Адже на своїй шерстівони можуть переносити небезпечний вірус. Як проводять дезінфекцію службових тварин показали в Хмельницькому кінологічному центрі поліції.

      Кінологи разом з собаками виїжджають на злочини, де є можливість великого скупчення людей. Тварини не хворіють на коронавірус, але вони можуть його переносити на шерсті. Про це розповів начальник кінологічного центру ГУНП в Хмельниччини Олексій Дяк.

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      Після купання собакам обробляють лапи спеціальним антисептичним засобом.

      Дезинфекція проводиться спеціальною апаратурою і таким дезинфектором "Вітамін". Я вам цитую: “Цей препарат безпечний для тварин. Ним можна проводити дезінфекцію в присутності тварин”, Шкоди він не приносить тварині,
      – пояснив головний ветлікар Хмельницького Кирило Чумаков.

      Кінологічний центр здатен містити одночасно два десятки чотирилапих вихованців. Тут постійно дезінфікують території, господарські приміщення, майданчики для тренування та вольєри. Та ветеринари радять потурбуватися й про домашніх улюбленців.


      Купання домашніх тварин / Скриншот з відео

      "Якщо людина погуляла з собакою, достатньо розчину оцту – це столова ложка на пів стакану води. Тампончиком обробили лапи собаці та шерсть – цього достатньо", – розповів головний ветлікар Хмельницького Кирило Чумаков.

      В кінологічному центрі радять власникам тварин доглядати за чотирилапими, як за власною гігієною.

      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Світ тварин
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