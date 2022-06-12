Такое мнение высказал 11 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин Live".

Разведгруппу кадыровцев из полка "Ахмат" ССО в Северодонецке уничтожили в ноль, – Арестович

Насколько длительны паузы в наступлении россиян

Советник подчеркнул, что это не значит о приближении завершения войны. Ведь россияне продолжат наступать во многих направлениях. Однако все же динамика попыток продвижения падает.

Если просто говорить, то было так, что они неделю активно воевали, а 3-4 дня отдыхали-пополнялись. Сейчас 2 дня усилий, 2 дня паузы или день усилий и 2 дня паузы. Это демонстрация того, что наступающим войскам трудно,

– объяснил Арестович.

Он добавил, что в моменты пауз россияне накапливают силы и ведут разведку. Также постоянно продолжаются обстрелы.

Какие обстрелы на Донбассе были 11 июня

В частности, вражеская артиллерия атаковала в этот день деревню Нью-Йорк, Авдеевку, Красногоровку и Новоандреевку. Кроме того, во второй половине дня штурмовая авиация попыталась бить по Марьинке. Но в направлении ни одного из этих населенных пунктов русская армия не имеет успеха в продвижении. По состоянию на 18 часов 11 июня продолжались тяжелые бои в районе Почечного.

Ярким примером этой "неуспеваемости" является отражение вражеского штурма в направлении Славянска , где после разгрома россиян были вынуждены отступить. То же самое произошло с наступлением оккупантов в районе Попасной. Однако на некоторых направлениях Востока враг все же имеет определенные успехи.

По словам Арестовича, обстрелы ведутся для того, чтобы сковать движение подразделений защитников Украины. То есть, чтобы не дать ВСУ опрокидывать части, которые базируются в регионе по другим направлениям.



Карта обстрелов 11 июня / Изображение Донецкой ОВА

Возобновились бои на Харьковщине

Арестович также рассказал, что началось обострение на Севере Харьковщины . Туда Россия начала стягивать свои резервы, поэтому ситуация достаточно напряженная.

Вечером 11 июня там еще продолжались тяжелые позиционные бои в районе Казачьей Лопани. Кроме этого, возобновились интенсивные обстрелы Харькова.

Уже третьи или четвертые сутки идет стрельба по центру города. Военного значения эта стрельба не имеет – бьют специально, чтобы убить гражданских,

– отметил Арестович.