Таку думку висловив 11 червня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

Зауважте Розвідгрупу кадирівців із полку "Ахмат" ССО у Сєвєродонецьку знищили в нуль, – Арестович

Наскільки тривалі паузи в наступах росіян

Радник підкреслив, що це не свідчить про наближення завершення війни. Адже росіяни продовжують наступати на багатьох напрямках. Проте все ж динаміка спроб просування спадає.

Якщо просто говорити, то було так, що вони тиждень активно воювали, а 3 – 4 дні відпочивали-поповнювалися. То зараз 2 дні зусиль, 2 дні паузи чи день зусиль і 2 дні паузи. Це є демонстрацією того, що наступаючим військам важко,

– пояснив Арестович.

Він додав, що в моменти пауз росіяни накопичують сили та ведуть розвідку. Також постійно продовжуються обстріли.

Які обстріли на Донбасі були 11 червня

Зокрема, ворожа артилерія атакувала в цей день село Нью-Йорк, Авдіївку, Красногорівку та Новоандріївку. Окрім цього, у другій половині дня штурмова авіація спробувала бити по Мар'їнці. Але в напрямку жодного з цих населених пунктів російська армія не має успіху в просуванні.

Яскравим прикладом цієї "неуспішності" є відбиття ворожого штурму в напрямку Слов'янська, де після розгрому росіян були змушені відступити. Це ж трапилося з наступом окупантів у районі Попасної. Проте на деяких із напрямків Сходу ворог все ж має певні успіхи. Станом на 18 годину 11 червня ще тривали важкі бої в районі Ниркового.

За словами Арестовича обстріли ведуться для того, щоб скувати рух підрозділів захисників України. Тобто, щоб не дати ЗСУ перекидати частини, які базуються в регіоні на інші напрямки.



Карта обстрілів 11 червня / Зображення Донецької ОВА

Відновилися бої на Харківщині

Арестович також розповів, що розпочалося загострення на Півночі Харківщини. Туди Росія почала стягувати свої резерви, тому ситуація досить напружена.

Ввечері 11 червня там ще тривали важків позиційні бої в районі Козачої Лопані. Окрім цього поновилися інтенсивні обстріли Харкова.

Уже третю чи четверту добу йде стрільба по центру міста. Воєнного значення ця стрілянина не має – б'ють спеціально, щоб вбити цивільних,

– зазначив Арестович.